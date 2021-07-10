Выглядит просто чудесно: Вахтанг Кикабидзе прибыл на съемочную площадку сериала «Сваты-7»

Актриса Инна Королева, которая сейчас находится в Грузии на съемках сериала «Сваты-7», опубликовала в Instagram редкий кадр с грузинским актером и сценаристом Вахтангом Кикабидзе. Ему 19 июля исполнится уже 83 года. Пока неясно, с какой целью легенда приехала на съемочную площадку. Нельзя исключать, что он будет задействован в одной из ролей в популярном сериале.

«Легенда», — кратко подписала Инна Королева фотографию.

«Вот это фото. Наш любимый актер Вахтанг Кикабидзе», «Годы не подвластны над Вахтангом. Он замечательно выглядит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно в Грузии продолжились съемки седьмой части «Сватов». Через несколько недель режиссерская группа планирует полностью завершить работу над сериалом. На широкие экраны он должен выйти в начале 2022 года.

Заметим, что седьмых «Сватов» начинали снимать в Белоруссии в феврале 2020 года. Затем планы создателям и актерам спутала пандемия. Съемки много раз переносились.

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