«Выставила ее человеком, который ничего не понимает в политике»: Собчак – об «экс-татушке» Волковой

Как отметила телеведущая, у нее нет конфликта с певицей, как все могли бы подумать.

Телеведущая Ксения Собчак в интервью порталу Teleprogramma.pro заявила, что у нее нет конфликта с певицей Юлией Волковой, которая прославилась благодаря группе «Тату».

Не так давно во время интервью Собчак спросила «татушку», что она думает насчет «закона Димы Яковлева». В ответ исполнительница заметила, что не хочет обсуждать никакие законы. Светская львица на этом не успокоилась и дала пояснения. Она пошутила, что суть закона заключается в том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах детям, если рядом есть проезжая часть. Волкова попалась на уловку и согласилась со словами телеведущей.

«Я выставила ее человеком, который ничего не понимает в политике. В этом нет противоречий: можно быть хорошим добрым человеком и совсем не разбираться в политике. Я рада, что она это поняла. Мы выстроили драматургию так, чтобы показать: этот человек и политика не имеют ничего общего. Но во всем остальном она добрая, и это очень классно». Ксения Собчак

Напомним, что «закон Димы Яковлева» запрещает гражданам США усыновлять российских детей. Он начал действовать с 1 января 2013 года.

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