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«Скоро Дава начнет выступать в Большом театре»: Приходько оценила выход Бузовой на сцену МХАТа

Как отметила певица, руководители обесценили труд всех актеров, игравших там ранее.

«Скоро Дава начнет выступать в Большом театре»: Приходько оценила выход Бузовой на сцену МХАТа
Анастасия Приходько. Фото: Globallookpress.com

Певица Анастасия Приходько в интервью для шоу «Слава+» YouTube-канала «Люкс FM» раскритиковала приглашение на сцену МХАТа имени Горького телеведущей Ольги Бузовой. По ее словам, к чему не прикоснутся современные российские артисты — все в последнее время становится зараженным.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/

По словам Приходько, она уважает такого российского актера, как Сергей Безруков. Он много лет снимается в кино, играя разных персонажей. Как добавила звезда, когда на сцене вдруг появляется Ольга Бузова, то происходят автоматически похороны МХАТа. Обесценился в один миг труд всех актеров, которые раньше выходили на сцену.

«Теперь на Бузову можно сходить за 150 тысяч рублей. Не будет Бузовой? Тогда Дава начнет выступать в Большом театре. Он же танцор!»

Анастасия Приходько

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», где речь идет о жизни молодого Иосифа Сталина. Все билеты на спектакли с ее участием были быстро распроданы. В зале на протяжении двух дней наблюдался аншлаг. Зрители стоя аплодировали начинающей актрисе.

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Анастасия ПриходькоДавид МанукянМХАТ имени ГорькогоОльга БузоваСергей Безруков