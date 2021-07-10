«Скоро Дава начнет выступать в Большом театре»: Приходько оценила выход Бузовой на сцену МХАТа

Певица Анастасия Приходько в интервью для шоу «Слава+» YouTube-канала «Люкс FM» раскритиковала приглашение на сцену МХАТа имени Горького телеведущей Ольги Бузовой. По ее словам, к чему не прикоснутся современные российские артисты — все в последнее время становится зараженным.

По словам Приходько, она уважает такого российского актера, как Сергей Безруков. Он много лет снимается в кино, играя разных персонажей. Как добавила звезда, когда на сцене вдруг появляется Ольга Бузова, то происходят автоматически похороны МХАТа. Обесценился в один миг труд всех актеров, которые раньше выходили на сцену.

«Теперь на Бузову можно сходить за 150 тысяч рублей. Не будет Бузовой? Тогда Дава начнет выступать в Большом театре. Он же танцор!» Анастасия Приходько

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», где речь идет о жизни молодого Иосифа Сталина. Все билеты на спектакли с ее участием были быстро распроданы. В зале на протяжении двух дней наблюдался аншлаг. Зрители стоя аплодировали начинающей актрисе.

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