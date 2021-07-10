«Прошла любовь – завяли помидоры»: Сергей Бурунов объяснил, почему до сих пор одинок

Актер Сергей Бурунов во время шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым заявил, что мечтает о жене и детях.

«По семье пока вопросы. Моя семья вся была на съемочной площадке много лет. Меня дома нет. Кто это выдержит? Меня дома не было по полгода. О детях думаю. Я понимаю, что пора. От тех, от кого хотел — они не захотели. Они разлюбили. За руку брал, к родителям подводил. Прошла любовь – завязли помидоры. А дальше я посвятил свою жизнь киноиндустрии». Сергей Бурунов

Как отметил Бурунов, перед ним остро встает вопрос духовного единства с человеком. «С кем можно помолчать. По молодости есть время экспериментировать. Сейчас его нет. Потому что ты не отдаешь отчет, что время уходит. Я начал много думать о времени. Оно неимоверно быстро полетело. Это началось все после сорока лет. Я начал задумываться часто о смерти. Хотелось, чтобы я ушел не мучаясь. И желательно во сне. Потому что иначе я не выдержу», — заметил актер.

Напомним, что Сергею Бурунову уже 44 года. Он никогда официально не был женат и у него нет детей.

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