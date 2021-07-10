Во всей красе: Ани Лорак подчеркнула стройную фигуру черным кроп-топом и легинсами

Певица в повседневной жизни старается выбирать комфортный спортивный стиль, но не забывает о красоте фигуры.

Певица Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, в свои 42 года может похвастаться роскошными формами, что с удовольствием и делает, регулярно демонстрируя себя в разных нарядах в микроблоге. Концертные платья исполнительницы давно стали отдельным видом фэшн-искусства – это по большей части роскошные, ослепляющие мерцанием блесток, пайеток и кожи одежды. А вот в повседневности красотка предпочитает комфорт спортивного стиля, что не мешает ей быть красивой и желанной.

В новой публикации Лорак показала три разных снимка, попросила подписчиков выбрать лучший, и написала:

«Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри! Всем классных выходных», — написала певица.

На этот раз девушка выбрала тотально черный аутфит, состоящий из остромодного в этом сезоне кроп-топа и легинсов на высокой талии. Облегающая одежда выгодно подчеркнула объемы и изгибы фигуры, вызвав шквал эмоций у многих фолловеров в комментариях.

«Огненная фигура», «Как можно быть такой красивой? Шикарная!», «

ваша фигура-восторг! Хорошего настроения», «Все фото прекрасны, как и вы!», «Какая вы красивая! Дива!», «Божественно прекрасна, Каролина», «Смотря на вас хочется улыбаться, спасибо вам за эту возможность», — восторгаются некоторые.

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