«Берегу ваши нервы»: Бузова ответила на обвинения в фотошопе провокационным видео своих объемных ягодиц в стрингах

Телеведущая постаралась доказать, что ее фигура идеальна и не нуждается в ретуши.

Певица и начинающая актриса Ольга Бузова после премьеры во МХАТе им.Горького сразу же улетела в Африку снимать новый телепроект для канале ТНТ. Вдали от цивилизации и лета девушка заскучала и практически ежедневно постит в микроблоге провокационные кадры себя любимой в купальниках, и это притом, что в ЮАР сейчас зима и певица жалуется, что мерзнет.

Накануне красотка залезла в бассейн, чтобы снова порадовать фанатов горяченькими снимками. А после публикации получила небывалую порцию хейта – недоброжелатели раскритиковали красотку и ее «пятую точку» за фотошоп.

«В купальниках фотографируется весь мир. Но почему-то мне это делать нельзя. Я уже даже не знаю, может, мне уже и загорать нельзя? Может, мне нельзя заниматься спортом в красивых шортиках? Может быть, мне вообще ничего нельзя? Просто интересно, ребят! Камон, красивый кадр! Сбоку, прошу заметить, — уже берегу ваши нервы. И, кстати, по поводу шопа — не шопа: конечно, иногда личико я чуть-чуть могут, там, где-то подправить, чтобы было эстетично, и фотография была красивая, потому что я эстет. Но фигуру я никогда не шоплю!», — заявила красотка.

И в доказательство своей правоты и честности Бузова опубликовала видео со съемок той самой нашумевшей фотографии. «Это тоже фотошоп?», — спросила она

Десять секунд в бассейне стоили певице неимоверных усилий – в Африке, напомним, сейчас зима, и погода не очень-то располагает к водным процедурам в открытом бассейне.

Смотрите также