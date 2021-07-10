«Духовно обкрадывают»: Бурунов назвал «дебилизацией населения» приглашение Бузовой во МХАТ

Актер Сергей Бурунов в шоу «Эмпатия Манучи» раскритиковал приглашение певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького.

«Наверное, все можно теперь. Нет ничего плохого, что молодежь снимает вайны или какие-то истории. Соцсети транслируют, что все можно. Нет никакой ответственности за это. Захотел, вышел на сцену МХАТа. Не надо мучиться и рефлексировать. Да и учиться не надо. Нет ответственности, что ты делаешь. Захотел — пошел в театр, захотел – запел». Сергей Бурунов

Как отметил Бурунов, руководители театра не учли одного. Они духовно обкрадывают зрителей. «Так задачи-то какие стоят? Только хайпануть. Это приведет к духовной деградации. Нас учили духовно обогащать людей. Что у зрителей осталось? Задумались ли они над своей жизнью. Выступление перед зрителем – это ответственность. Либо люди заснут окончательно,и превратятся в ходящих мертвецов, либо ты кому-то осветишь путь. Я не могу к господину Боякову залезть в голову. Он какие задачи ставил? Дебилизация населения, по-моему», — заметил Бурунов.

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в постановке МХАТа «Чудесный грузин». Ее выход на сцену вызвал шквал критики к театральном мире.

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