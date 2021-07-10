«Мне просто не везет в личной жизни»: беременная Рапунцель высказалась после избиений бойфренда

Беременная бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель в сторис Instagram высказалась после избиений своего жениха стриптизера Ильи Семина.

«Я поняла, что мне просто не везет в личной жизни. И настал момент, когда стоит просто удариться в карьеру и перестать думать эмоциями. Мне просто не суждено. Ну и ладно. Спасибо за то, что я старалась быть хорошей и лучшей. И за то, что была дурой, видимо, тоже. Больше не эту тему сторис не будет. И прошу вас по-человечески не спрашивать». Алена Рапунцель

Как добавила Алена Рапунцель, которая находится во Владивостоке, она всегда хотела создать свою крепкую семью. «Ты вкладываешь душу. Берешь на себя весь груз ответственности. И потом чувствуешь эту боль. Да, строишь из себя сильную, а в душе плачет та девочка», — заметила Алена Рапунцель.

Напомним, что Илья Семин, как утверждают очевидцы, ударил Алену Рапунцель несколько раз в одном из кафе Владивостока. Как поговаривают свидетели, девушка позволила выпить себе спиртного, что привело в гнев ее любимого мужчину. Он не сдержался.

Смотрите также: