«Как же ты выросла!»: Богомолов показал трогательное и смешное видео с маленькой дочкой от Мороз

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, театральный и кинорежиссер Константин Богомолов со второй женой Ксенией Собчак пока не обзавелись общими наследниками. Зато у обоих есть дети от предыдущих браков. Богомолов воспитывает десятилетнюю дочку Анну от актрисы Дарьи Мороз и просто души в ней не чает.

У себя в микроблоге звездный отец опубликовал архивные видеокадры с малышкой Аней, на вид ей где-то 4-5 лет, и девочка, гуляя по берегу реки, задает папе вопрос.

«Анна, как же ты выросла!», — поразился отец.

Маленькой, но смышленой дочке Богомолова поразились многие фолловеры в комментариях. Некоторые заметили, как похожа дочка на своего папу – глазами особенно. Практически в то же время мама Ани опубликовала ее снимки, но уже свежие, нынешнего времени.

Столько же лет, что и Ане Богомоловой на архивных кадрах, сейчас сыну Ксении Собчак. Журналистка родила его от актера Максима Виторгана и назвала Платоном. Осенью мальчик отметит свой первый юбилей.

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