Олимпийский чемпион и игрок НХЛ: поклонники выяснили, с кем встречается Стеша Маликова

Долгое время имя нового бойфренда Стефании Маликовой, дочери знаменитого композитора и исполнителя Дмитрия Маликова, было засекречено. Вчерашняя студентка МГИМО с 2019 года несвободна – вскоре после расставания с сыном бизнесмена Владимира Груздева Леонидом девушка быстро нашла достойную пару, которую одобрили родители. Поклонники вычислили, что спутником красавицы, по всей вероятности, является не кто иной, как игрок НХЛ хоккеист Кирилл Капризов.

Вычислить парочку смогли поклонники девушки. Они заметили, что Стеша отдыхает на Алтае и в тех же местах, что и молодой хоккеист. Оба они посещают одни и те же места, но не появляются друг у друга в Instagram, хотя лайкать друг друга не забывают.

Снимок с так называемого Марса – удивительного местечка неподалеку от границы с Монголией на Чуйском тракте – появился у каждого из парочки в один и тот же день. А позже оба отметились на Телецком озере, остановившись в одной гостинице.

«Капризову привет», «Во истину деньги не пахнут, с другой стороны, они чем-то даже похожи», «С Кириллом Капризовым???», «Я так за вас рада», — радуются фолловеры.

Отметим, что Кирилл Капризов родом из Новокузнецка и прекрасно знает алтайские просторы и достопримечательности. Сейчас он – начинающий игрок НХЛ, выступает за «Миннесота Уайлд». К своим 24 годам спортсмен уже является олимпийским чемпионом по хоккею, а по итогам нынешнего года получил приз «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона в НХЛ. В разное время этого звания удостаивались Сергей Макаров, Павел Буре, Александр Овечкин, Евгений Малкин.

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