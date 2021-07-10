«Мне дочка не разрешает поздно гулять»: Курбан Омаров рассказал о своем семейном положении

Муж телеведущей Ксении Бородиной подшутил над одной из подписчиц.

Муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров в сторис Instagram опубликовал забавную переписку с одной из подписчиц. Женщина спросила его о семейном положении, намекнув, что предприниматель сейчас свободен.

«Привет! Смотря в какое время. Обычно с 10.00 до 20.00 я занят. А потом домой еду. Мне дочка не разрешает поздно гулять». Курбан Омаров

Еще одна из подписчиц напрямую начала нелестно высказываться о Курбане Омарове. Она заметила, что все мужчины изменяют своим женам.

«Жаль, что большинство жен портят отношения с мужьями мыслями об измене. Если каждый день искать волос в борще, однажды вы его найдете», — философски отметил бизнесмен.

Напомним, что бракоразводный процесс Ксении Бородиной и Курбана Омарова начнется в середине июля. Телеведущая уже подала документы в суд. О точных причинах пока ничего не известно. Возможно, Курбан Омаров изменял своей жене.

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