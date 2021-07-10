«Упаси бог, если начну режиссировать»: Варшавер ответил Певцову, кто может быть худруком «Ленкома»

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер ответил одному из ведущих актеров театра Дмитрию Певцову, как он может совмещать сразу две должности. В том числе и художественного руководителя.

«А теперь о главном: скажу как профессионал с 50-летним стажем работы в театре, что такое художественный руководитель. Это не обязательно режиссер, и упаси Бог, если я сяду в зал и начну режиссировать». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, руководитель – этот тот человек, у которого есть театральное образование. У Варшавера, как он заметил, одновременно актерское, музыкальное, экономическое и театроведческое. Кроме того, как сказал директор, у него неплохие познания в области изобразительного искусства. По словам Варшавера, худрук должен быть авторитетом для своих артистов, разбираться в театре, иметь свое мнение и отвечать за совершенные поступки, сообщает портал МК.ru.

Ранее в программе «Доброе утро» Дмитрий Певцов отмечал, что Марк Варшавер великий директор от Бога. В то же время он выражал недоумение, как этот человек может быть еще и одновременно худруком «Ленкома».

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