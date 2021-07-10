По последним трендам: Стриженова в костюме-пижаме с цветочным принтом прокатилась на самокате

Наступившее лето отличается особенно жаркой погодой в столице, Подмосковье и нескольких регионах страны. Кто-то из модниц даже признается: в часы пекла меньше всего хочется думать том, как сидит платье, сочетается ли каблук с шортами и что надеть завтра. Забота о том, как выглядеть стильно, сменяется на вопрос, как одеться легко и нежарко. И тут на помощь спешат актуальные тренды этого сезона – свободный оверсайз, home wear с пижамными вещами и струящиеся ткани.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, отправившись отдохнуть в Тверь, накануне поддержала сразу несколько из перечисленных трендов, а еще выбрала актуальный этим летом принт в цветочек. Звезда экрана нарядилась для прогулки на самокате в яркий костюм в пижамном стиле свободного кроя.

Катаясь на двухколесном транспорте, красотка смогла не только развеяться от жары, но и привлечь внимание окружающих своим аутфитом – яркую модницу трудно не заметить.

К слову, цветочный принт, несмотря на свою универсальность, подходит не всем. Он может как добавить женственности и нежности в образ, так и упростить и отдалить модницу от желанного образа роскошной и стильной красотки.

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