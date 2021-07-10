«С Сальмой Хайек поболтать»: Рудковская в пышном платье от кутюр запечатлелась с голливудской дивой

Пока другие российские звезды отдыхают на пляжах отечественных или зарубежных курортов, продюсер, светская львица Яна Рудковская впечатляется изысканностью и красотой новых модных шедевров от кутюр – девушка улетела на Неделю высокой моды в Париж. Там знаменитость посетила несколько показов, на одном из которых ей удалось познакомиться с голливудской актрисой Сальмой Хайек.

Об этом Рудковская поспешила сообщить своим поклонникам. На показе дизайнера Демны Гвасалии, который представлял осенне-зимнюю коллекцию Balenciaga Couture, Яна оказалась сидящей по соседству с Сальмой. И не упустила момента запечатлеться с ней на память.

«Париж, конечно, удивительный город. Где бы ты еще мог познакомиться с Сальмой Хайек, сесть просто так с ней на ближайшую батарею и поболтать о новой кутюрной коллекции, а позже потанцевать под легендарного Брайана Ферри», — похвасталась новым знакомством продюсер.

Рудковская на каждый показ наряжается исключительно в люксовые бренды. И для выхода в свет на этот раз нарядилась в роскошное пышное платье Dior с фатином, декорированное золотистым рисунком.

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