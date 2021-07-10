В лучах заката: Устинья Малинина в салатовом мини-платье и с букетом пионов красиво позировала на прогулке

20-летняя дочь музыканта Александра Малинина Устинья в настоящее время отдыхает с мамой в Италии. Девушка закончила первый курс в лондонской Королевской академии музыки и теперь проводит каникулы на побережье Тирренского моря.

За несколько недель, что длится отпуск звездной наследницы, она успела порадовать поклонников своими отпускными фото и видео, неизменно вызывающими массу эмоций у фолловеров.

Накануне красотка позировала на закате в салатовом мини-платье с пышной юбкой, украшенном серебристым декором. Девушка взяла в руки роскошный букет ароматных пионов и с нежно прижимая их к себе, позировала в лучах уходящего солнца. Дополнили образ модницы белые кеды – универсальная пара обуви, давно ставшая базой в современном гардеробе.

Кстати, в отпуск Устинья взяла с собой массу нарядов. Девушка еще ни разу не повторилась в одежде, наряжаясь на экскурсии, выходы в свет или променад с мамой по побережью. И каждый образ у подписчиц вызывает одинаковый вопрос – где купить, чтобы повторить столь изящный и утонченный аутфит.

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