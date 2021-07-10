С модным воротничком: Барановская в нежно-желтом комбинезоне поддержала тренд на цветочный принт

36-летняя телерадиоведущая Юлия Барановская – трижды мама. Она воспитывает двоих сыновей и дочь от экс-возлюбленного Андрея Аршавина, при этом выглядя их старшей сестрой. Поддерживать молодость и красоту звезда эфиров старается не только при помощи грамотного ухода за собой, но и правильно подобранного стиля в одежде.

На сцене Барановская блистает в эффектных нарядах, а в жизни отдает предпочтение кэжуал. На сей раз красотка поддержала тренд на цветочный принт, выбрав облегающий фигуру комбинезон нежно-желтого оттенка. Акцентом в образе стал и маленький воротничок. Растительный орнамент украсил и омолодил Барановскую, притом что подобные принты идут не всем модницам.

К слову, сейчас цветочные принты на пике популярности. Ранее стилист Эвелина Хромченко подробно рассказывала, какие рисунки в топе – это крупные цветы, мильфлер, а также восточные мотивы.

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