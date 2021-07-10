В состоянии сопора: у находящейся в коме певицы МакSим образовалась жидкость в легких

По-прежнему известия о самочувствии певицы МакSим, настоящее имя которой Мария Абросимова, остаются неутешительными. Звезда уже четвертую неделю находится в реанимации, врачи ввели ее в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже перевели на экстракорпоральное жизнеобеспечение.

Накануне, как мы уже сообщали, звезду попытались отключить от ЭКМО. Но дышать самостоятельно она не смогла. И специалисты снова подключили ее к аппарату. В настоящий момент у артистки – значительное повреждение правого легкого, там скапливается жидкость, которую врачи начали откачивать специальными устройствами.

Более того, у исполнительницы хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» развивается легочная гипертензия и возник риск осложнений на сердце. Прогнозы при таком раскладе врачи не делают никакие, пишет «Комсомольская правда».

Сейчас МакSим находится в состоянии сопора – то есть ее сознание сейчас угнетено настолько, что звезда просто не реагирует на окружающую действительность и людей. Глубокий сон обеспечивается медикаментозно, поэтому разбудить ее нереально – кстати, поэтому при соборовании артистка никак не могла открыть глаза, как утверждает ее духовник.

Напомним, 19 июня певицу МакSим госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса. Через время состояние звезды ухудшилось, ее положили в реанимацию и ввели в искусственную кому.

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