Так уже не носят: Ксения Бородина вышла в свет в жакете и велосипедках

Телеведущая до сих пор надевает антитрендовый элемент гардероба, который устарел еще в прошлом году.

Ксения Бородина всегда стремится выглядеть модно и соответствовать последним фэшн-трендам. У нее это с успехом получается. Однако, до сих пор в гардеробе любительницы красивых нарядов востребованы велосипедки, которые, по замечанию стилиста, признанного эксперта моды Эвелины Хромченко, устарели еще в прошлом году.

«Этот тренд даже подиум вынес с трудом, трансформировав силуэтно велосипедки в бриджи уже через сезон», — ранее заметила Хромченко.

Накануне Ксения Бородина снова нарядилась в велосипедки в комплекте с футболкой, скомбинировав их с деловым жакетом. Но так уже не носят – оттягивающие шорты выше колена не стоит выгуливать в таком сочетании.

«Сами велосипедки во внеспортивной ситуации — это глубоко вчерашний писк. Для любой возрастной», — давно предупреждала Хромченко. И рекомендовала модницам вернуть велосипедки туда, откуда они пришли – в спортивный стиль.

Кстати, не только Бородина не может попрощаться с велосипедками. Среди ярых поклонниц этих шорт – Глюкоза, Ани Лорак, Виктория Лопырева.

Смотрите также