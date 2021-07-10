«Слишком много оголения стало после развода»: Гагарину в «куртизанском» прикиде из латекса разнесли в Сети

34-летняя певица Полина Гагарина со времен своей победы на «Фабрике звезд» в 2003 году сильно изменилась. Она не только раскрыла все грани своего таланта как певица и актриса, но и внешне преобразилась, перевоплотившись из корпулентной девушки в стройную леди с осиной талией.

За фигурой Гагарина следит тщательнейшим образом и не позволяет себе лишнего в еде. Зато теперь ей доступны любые эксперименты с имиджем, даже самые горячие. И накануне красотка решилась подразнить фолловеров в микроблоге, представ перед ними в латексном тотально черном наряде, состоящем из крошечного топа-бандо, трусов, высоких ботфорт и курточки.

Коллеги, друзья и знакомые артистки поддержали ее в комментариях и заявили, что получилось невероятно.

Но многие не нашли ничего привлекательного в чрезмерно худой фигуре в латексе. И обрушились на певицу с критикой ее образа, кто-то вспомнил о былой роскоши, кто-то – о двойном материнстве.

«Зачем все стали раздеваться? Это уже перебор если честно. Уважайте себя», «Костюм и музыка не для 35кг, увы, слишком худесенько», «Что-то от Полины стало не роскошью, а пошлостью пахнуть, это вообще не ее образ», «Слишком много оголения стало после развода…», «Извините, но это куртизанский прикид», «Полина, нет ни одного приличного слова сейчас в голове, один мат. Ну это просто ААААА!!!», — негодуют фолловеры.

К слову, кроме Гагариной увлеченно обнажаться стала и другая звезда современности – певица Ольга Бузова. И точно так же «утопает» в хейте, как и ее коллега Гагарина.

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