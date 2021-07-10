Модная ошибка: Наташа Королева в купальнике с крупным гороховым принтом добавила лишнего объема фигуре

48-летняя звезда 90-х Наташа Королева улетела с сыном, 21-летним Архипом Глушко, на море в Краснодарский край. Здесь артистка и ее наследник не только отдыхают, но и много работают: звезды задействованы в музыкальной передаче на тематическом канале, и иногда певица показывает закулисье съемочного процесса.

Накануне Королева с сыном снимали сцены на пляже. Морской пейзаж, яркое солнце и дама в купальнике, которая наслаждается отдыхом на побережье – именно такой предстала Королева на видеокадрах, которыми поделилась в stories своего микроблога. Только вот в своем пляжном образе эстрадная дива допустила ошибку, стоившую ей лишних килограммов и объемов: она облачилась в монокини с крупным принтом «горох».

Большая polka dot, как предостерегают стилисты, зрительно укрупняет фигуру, поэтому идет не всем. У Королевой сразу же заметно добавился объем в талии и на бедрах. Кстати, попытавшись крыть внушительный афедрон зеленым парео, певица снова промахнулась – так она привлекла внимание к нему еще больше.

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