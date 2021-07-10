Всегда яркая: Нетребко в голубом легком платье и повязке с пайетками на волосах посетила античный храм

Звезда мировой оперы Анна Нетребко продолжает свои гастроли по городам Европы. Буквально только что она блистала на сцене Неаполя в Италии, а теперь собирается дать концерт в античном амфитеатре под открытым небом в греческих Афинах.

Как всегда, по прилете в новую страну Нетребко не теряет времени даром, и спешит посетить местные достопримечательности. Накануне с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, а также давним другом семьи Филиппом Киркоровым, с которым встретилась в Афинах, певица отправилась на экскурсию в античный храм.

Здесь она восхитилась не только красотой строения и мастерством древних зодчих, но и невероятным видом, открывающимся с горы на весь город.

Для жаркого восхождения в гору к руинам оперная звезда выбрала легкое летнее платье свободного кроя с широкими рукавами в голубом цвете, а волосы украсила синей повязкой с пайетками. Дива привыкла блистать в любой ситуации – и на сцене, и в повседневности – и у нее всегда это получается с настоящим шиком.

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