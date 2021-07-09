Мамина модница: младшая дочь Бородиной покрасовалась в юбке из денима и футболке Gucci

Телеведущая Ксения Бородина известна еще и как большая модница. Звезда следит за трендами и всегда красиво и со вкусом одевается. Любовь к дорогой и стильной одежде Ксения Бородина прививает и своим двум дочерям Марусе и Теоне.

Правда, старшая наследница теледивы растет скромной девочкой и не любит появляться в микроблоге своей звездной мамы. За себя и старшую сестру прекрасно справляется Теона. Пятилетняя малышка обожает быть в центре внимания и уже стала настоящей звездой Instagram, пока маминого.

Ксения Бородина любит наряжать Теону, которой идет практически все. На этот раз девочка предстала в юбке из денима и футболке Gucci. Звездная мама вместе с дочкой ездила по делам, в машине дамы слушали песни группы Artic & Asti.

Судя по всему, Теона — большая поклонница этого дуэта. Накануне Ксения Бородина делилась видео, на котором ее дочка танцует под хит «Истеричка» в нарядах с маминого плеча.

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