«Я уеду в Петербург»: Юдашкина в платье с короткой струящейся юбкой подчеркнула талию

С тех пор как Марина Паталова стала женой модельера Валентина Юдашкина прошло более 30 лет. За эти годы они смогли построить настоящую модную империю, родить и вырастить дочь Галину, обзавестись внуками. Неизменным осталось одно – чувство вкуса и стиля эффектной блондинки. На этот раз она отметилась на перроне московского вокзала перед поездкой в Санкт-Петербург. Для путешествия по железной дороге Марина выбрала черное платье с цветочным принтом. Его фасон со струящейся короткой юбкой подчеркнул точеную фигуру бизнес-леди.

«Я уеду, я уеду в Петербург, а приеду в Ленинград», — подписала фото Юдашкина.

Подписчики пожелали ей хорошей дороги и счастливого пути.

«Хорошего отдыха! В Питере жарко! Какая красивая! Прям статуэтка!», — писали пользователи Сети.

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