«Совсем стыд потеряла»: Каменских раззадорила фанатов, показав эротичное фото из пенной ванны

Певица Настя Каменских, получившая популярность по дуэту с Потапом, в последнее время занимается сольной карьерой. В 2019 году Потап стал ее официальным мужем, а теперь и продюсером. Певица обладает яркой внешностью и соблазнительными формами, поэтому не прочь поделиться горячими фотографиями в своем Instagram. На этот раз она показала фото, на котором позировала в пенной ванне.

«Ого, какая крутая! Красотка! Огонь! Совсем стыд потеряла! Ну, классная же!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что 33-летняя Настя ведет активный образ жизни, занимается спортом, а недавно увлеклась йогой. После свадьбы с Потапом она решила строить сольную музыкальную карьеру, также принимает участие в различных шоу.

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