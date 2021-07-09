«Вау, богиня»: Asti кокетливо натянула яркое бикини на мокрые «гром-бедра»

В конце прошлого года певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах, после чего звезда возобновила концертную деятельность. А на днях пара вернулась из отпуска, который провела на Байкале. В своем Instagram артистка показала ряд фото, на которых позировала в ярком бикини, эффектно вынырнув из бассейна.

«Мы уже вернулись с нашего небольшого отпуска. Отдыхать, конечно, не работать», — написала Asti.

Фанаты оценили фото.

«Что за шикарная женщина? Вау, богиня! Все хорошеешь и хорошеешь! Огонь просто! Какая красота!» — писали пользователи Сети.

Добавим, ранее Asti рассказывала, что в концертные туры решила не брать с собой визажистов. Теперь к выходу на сцену она готовится сама.

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