Малыш в тренде: Наталья Подольская нарядила сына Ваню в боди с анималистическим принтом

Певица с удовольствием проводит время со своими наследниками.

Известная исполнительница Наталья Подольская вместе с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым воспитывают двух сыновей. Родителям удалось сделать так, что старший их наследник Тема совершенно не ревнует к младшему Ване.

Судя по видео и фото, которые публикует Наталья Подольская в микроблоге, шестилетний Артемий преисполнен нежных чувств к восьмимесячному Ивану.

Певица поделилась фото, на котором старший ее сын нежно целует младшего. Ванечка, облаченный в белое боди с анималистическим принтом, гладит Тему по лицу.

Наталья Подольская — очень трепетная и любящая мама. Она не представляет своей жизни без сыновей. Скучает по ним в разлуке и отдыхать ездит только с наследниками. Маленький Ваня за восемь месяцев своей жизни успел побывать на Мальдивах и в Турции.

«Я не могу долго их не видеть, не ощущать их запах, не целовать. Ваня поет такие красивые песни с пальчиком во рту, Тема выдает такииииееее эмоции в аквапарке отеля! Я бегаю с ним по горкам, визжу вместе с ним и молюсь от страха (я ненавижу аквапарк)», — делилась Наталья Подольская со своей аудиторией в Instagram.

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