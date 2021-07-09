В костюме стриптизерши: Полина Гагарина вслед за Ольгой Бузовой засветила свои прелести в трусах из латекса

Вокалистка устроила дефиле в наряде в стиле вамп, отправившись за хлебом в дерзком образе.

Известная певица Полина Гагарина недвусмысленно дала понять, что ей явно не дает покоя слава поющей телеведущей Ольги Бузовой. Та сейчас находится на съемках в Африке и с этого континента регулярно отправляет в Instagram провокационный контент. Ольга изящно обнажается, позирует в трусиках, выставляя напоказ свои прелести.

Продемонстрировать, что и ей есть, чем сверкануть. Полина Гагарина поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она дефилирует в образе сотрудницы стриптиз-клуба.

Вокалистка облачилась в топ и трусики с высокой посадкой из латекса, поверх надев укороченный жакет. Аутфит Гагарина дополнила сапогами-чулками на шпильке.

«Ребята, я хлеб забыла купить. Сейчас приду», — говорит Полина в кадре, вышагивая походкой от бедра.

Аудитория певица неоднозначно отреагировала на этот демарш. Кто-то восторгается Гагариной, кто-то — откровенно хейтит за худобу и подражание Бузовой.

«Костюм и музыка не для 35 кг. Увы, слишком худесенько», «Вы находите это красивым?», «Не похоже, что вы едите хлеб», «А обсуждают Ольгу Бузову, а эта чем лучше?», «Полина, нет ни одного приличного слова сейчас в голове», «Наверное, жара действует на всех по-разному», «Что-то от Полины стало не роскошью, а пошлостью пахнуть, это вообще не ее образ», «Просто дайте мне просто такую фигуру и все», — высказываются в Сети.

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