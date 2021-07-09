«Егорке слюнявчик подарите»: Нюша в леопардовом купальнике поманила сочными «булочками»

Нюша поддержала тренд на актуальный в этом сезоне принт – леопардовый. И если многие модницы выбирают платья, юбки, брюки в этом «зверином» стиле для прогулок по улицам, то певица решила быть самой модной на пляже. Она позировала в необычном леопардовом купальнике, эффектно блеснув сексуальными бедрами. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Настроение – московская жара», — подписала фото Нюша.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Летняя красотка! Огонь! Какая классная! Егорке слюнявчик подарите», — писали пользователи Сети.

Судя по всему, подписчики имели ввиду Егора Крида, который несколько лет назад был в отношениях с Нюшей. Пара рассталась, девушка вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова и родила ему дочь Симбу. Этой зимой Егор и Нюша выпустили совместный трек и клип под названием «Мистер и миссис Смит».

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