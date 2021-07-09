Новые данные о певице МакSим: медики попытались отключить вокалистку от аппарата ЭКМО

Врачи утверждают, что состояние Марины Абросимовой может, как улучшиться, так и ухудшиться.

Тревожные сведения приходят из клиники, врачи которой уже почти месяц борются за здоровье Марины Абросимовой, известной, как певица МакSим.

38-летняя вокалистка с пневмонией и обширным поражением легких уже почти четыре недели находится в медикаментозной коме.

Стало известно, что врачи предпринимали попытку отключить свою звездную пациентку от аппарата ЭКМО, но увы, та не смогла дышать самостоятельно.

Как сообщается, у певицы МакSим сильно повреждено правое легкое. К нему подведена специальная трубка, с помощью которой идет откачка жидкости из органа.

Плюс ко всему, врачи диагностировали у вокалистки легочную гипертензию, которая может привести к проблемам и осложнениям на сердце.

Каких-либо прогнозов по поводу дальнейшего развития ситуации медики давать отказываются. Как сообщает телеграм-канал Mash, состояние МакSим в любое время может как улучшиться, так и ухудшиться.

Напомним певица МакSим была госпитализирована 12 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. В клинике ее почти сразу ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а затем — ЭКМО.

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