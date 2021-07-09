«Надеялись, что все сойдет с рук»: Меган и Гарри воспользовались терпимостью королевы

Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США строить новую жизнь. Весной этого года пара дала откровенное интервью Опре Уинфри, где в красках рассказала подробности своей жизни во дворце. Экс-актриса пожаловалась на то, что ее притесняли из-за цвета кожи, принц заявил, что хотел спасти семью от прессы, боясь повторения истории принцессы Дианы. Позже Гарри дал еще два интервью, в одном из которых сравнил жизнь во дворце с жизнью в зоопарке.

«Они воспользовались терпимостью королевы и думали, что им все сойдет с рук. Но это не так. Все только начинается», — заявила королевский эксперт Колин Кэмпбелл. Ее слова приводит Express.

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Напомним, в сентябре Меган и Гарри планируют приехать в Лондон. Празднования по случаю 60-летия принцессы Дианы Кенсингтонский дворец проведет осенью из-ща пандемии коронавируса.

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