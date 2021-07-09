Розовая пантера: Дарья Пынзарь в мини-платье цвета фуксии появилась на «Поляне»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем Пынзарь уже второй месяц являются ведущими проекта. Пара несколько раз в неделю приезжает на «Поляну», где когда-то зародились их отношения.

Стоит отметить, что готовясь к работе телеведущей, Дарья Пынзарь усиленно худела и сейчас с удовольствием носит одежду, подчеркивающую ее стройность, без какого-либо риска нарваться на хейт в Сети.

На этот раз она появилась на съемочной площадке в мини платье цвета фуксии с плиссированным низом и очень глубоким декольте. Наряд ведущая «Дома-2» сочетала с трендовыми голубыми босоножками с квадратным мысом.

Примечательно, что в той же цветовой гамме, что и Дарья Пынзарь, оделся в этот день участник «Дома-2» Алексей Адеев. Так что, они с ведущей сделали совместное фото.

«С Лехой почти розовые пантеры», — подписала снимок в сторис Дарья Пынзарь.

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