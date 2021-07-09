«На это можно смотреть вечно»: Бузова засветила мощный «поплавок», эффектно вынырнув из бассейна

В прошлом месяце Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа как приглашенная актриса. Своим появлением в постановке про Иосифа Сталина поющая ведущая вызвала шквал эмоций. Причем, самого разного характера. Одни поддержали Ольгу, другие высказывали негативные комментарии. Но это ее не останавливает. Она продолжает жить активной жизнью, перекрасилась в блондинку и улетела в Африку. Там идут съемки нового проекта для ТНТ. В своем Instagram Бузова поделилась свежим снимком, на котором позировала, эффектно вынырнув из бассейна.

«Огонь! Какая классная! На это можно смотреть вечно! Красотка! Нереальная просто!», — писали пользователи Сети.

Бузова выбрала кремового оттенка купальник и бант для волос. Локоны накрутила в мелкие кудри.

Напомним, недавно Ольга со скандалом ушла из студии «Матч-ТВ», куда приходила, чтобы поддержать российскую сборную на Евро-2020. До слез в прямом эфире ее довел комментатор Дмитрий Губерниев.

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