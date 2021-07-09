Ягодка опять: Екатерина Гусева облачилась в футболку с клубничным принтом по случаю дня рождения

Звезда театра и кино Екатерина Гусева ни на что не намекает. Она всего-навсего поделилась в Instagram снимком, на котором предстала в футболке с разреженным принтом в виде ягод клубники и юбке в вертикальную зеленую полоску.

«Екатерина Гусева 45», — сопроводила актриса фото лаконичным комментарием.

В кадре она запечатлена невероятно умиротворенной и счастливой. Ведь к своим сорока пяти годам Екатерина Гусева имеет все, о чем можно только мечтать. Она реализовалась в профессии, востребована, успешна.

У Екатерины Гусевой замечательная семья, любящий муж и двое детей. Она обладает талантом очаровывать и влюблять в себя аудиторию. Актриса невероятно хороша собой и молодо выглядит. Подписчики Екатерины Гусевой поздравили ее с днем рождения и сделали массу комплиментов.

«Кому 45? Максимум 25. С днем рождения, Екатерина! Вы с момента «Бригады» вообще не меняетесь, такая прекрасная красивая и обаятельная», «С днем рождения вас! Пусть жизнь приносит только счастье, а в сердце живет вечная любовь», «С днем рождения, дорогая Ягодка», «Говорящая футболка! С днем рождения, Екатерина! Счастья и любви вам на многие годы!» — высказываются в Сети.

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