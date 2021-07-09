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Оставит маленького сына: беременная Лиза Арзамасова озвучила дату возвращения в театр после родов

Актриса сообщила, когда поклонники смогут увидеть ее на сцене.

Оставит маленького сына: беременная Лиза Арзамасова озвучила дату возвращения в театр после родов
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Удивительные люди эти звезды! Все у них расписано на месяцы вперед. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова еще не родила, но уже точно знает, когда она выйдет из декрета.

В сторис Instagram будущая мама рассказала, что уже в конце сентября вернется на работу в Театр Наций.

Лиза Арзамасова анонсировала, что спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» с ее участием состоится тридцатого сентября, и на него уже можно приобретать билеты.

Стоит отметить, что предполагаемую дату родов Лиза Арзамасова не озвучивает, можно только догадываться, что малыш актрисы и ее мужа Ильи Авербуха появится на свет в начале августа. Так что, Лиза вернется к работе, оставив совсем маленького сына на попечении, вероятно, помощницы.

Лиза Арзамасова выйдет из декрета в сентябре
Лиза Арзамасова выйдет из декрета в сентябре. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Сейчас же будущая мама сопровождает любимого супруга на гастролях с его ледовым шоу в Сочи.

Пара поселилась в одном из отелей на Красной Поляне и на днях устроила себе романтическое свидание в милом кафе. Вели себя Лиза Арзамасова и Илья Авербух так, словно они недавно познакомились, а их отношения еще полны страсти и огня.

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