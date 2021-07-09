«Я про нее вспоминаю только благодаря вам»: Влад Кадони ответил на обвинения в троллинге Ольги Бузовой

Скандал, спровоцированный отпиской Ольги Бузовой от ее бывших коллег-соведущих реалити-шоу «Дом-2», никак не затухает. И дров в огонь конфликта сейчас подбрасывают поклонники поющей телеведущей.

Владу Кадони, устроившему интерактив в микроблоге, тут же «прилетел» вопрос, а скорее, даже претензия в троллинге Ольги Бузовой.

«Зачем вы уничтожаете Бузову? Троллите ее и хайпите?» — возмущенно написали Кадони.

Тот пришел в недоумение. Ведущий «Дома-2» заявил, что, по его ощущениям, его намеренно стравливают с Бузовой.

«А количество вопросов – это для тупых? – переспросил Кадони, увидев сколько вопросительных знаков поставил его визави. – Ну, чтобы я наверняка понял, что меня спрашивают? Я про нее вспоминаю только благодаря вам».

Напомним, узнав о том, что Ольга Бузова отписалась от него и остальных бывших коллег, Влад Кадони назвал поющую телеведущую лицемеркой. Та в ответ обвинила Кадони в желании пиара за ее счет. Ведущий «Дома-2» затем взял слово, заявив, что развивать конфликт не намерен.

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