«Я не снял ее ни с одной роли»: Варшавер оценил дальнейшие перспективы Захаровой в «Ленкоме»

Как отметил директор театра, он не понимает ее претензий к нему.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что до сих пор не может понять, почему актриса и дочь худрука Марка Захарова Александра высказывает через прессу, какие-то к нему постоянные претензии.

«Я не снял ее ни с одной роли и отвечу почему. Я не давал эти роли Александре Марковне в спектаклях, где она играет девочек, и не имею права ее снимать. Еще при жизни Захарова всю ответственность я разделял с ним, даже если внутри себя не был с ним согласен. Для меня было важнее его здоровье, чтобы он не нервничал. Во имя этого на многое закрывал глаза». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, Захарова была категорически против восстановления спектакля «Поминальная молитва», которым он сегодня очень гордится. Она говорила, что ее отец не хотел бы этого.

В ответ Варшавер заявил, что он руководитель и будет решать. При этом предложил Захаровой роль в этом спектакле. Сначала она согласилась, а через три дня неожиданно отказалась. Также он предлагал сделать спектакль «на трех артистов», где бы одна из ролей была как раз у Захаровой, но она по каким-то своим причинам и от этого отказалась, сообщает МК.ru.

Напомним, что Александра Захарова через СМИ уже не раз выражала свое недовольство работой под руководством Марка Варшавера. При этом директор «Ленкома продолжает гнуть свою линию в театре и никого не приглашает на роль худрука.

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