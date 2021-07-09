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«Выходные без пробок»: Жигунов озвучил стоимость «воздушной маршрутки» до дачи в Абрамцево

Актер поблагодарил отдельно правительство Московской области.

«Выходные без пробок»: Жигунов озвучил стоимость «воздушной маршрутки» до дачи в Абрамцево
Сергей Жигунов. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов в Instagram поделился видеозаписью, на которой он вместе со своей женой Викторией Ворожбит и псом Степаном летит на вертолете. Судя по всему, муж и жена решили прокатиться с ветерком, устроив себе романтическую прогулку накануне выходных дней.

«Запустили маршрутку до Абрамцево. Абонемент на месяц — 6524 рубля. Выходные без пробок теперь. Спасибо правительству Московской области».

Сергей Жигунов

«Отличная маршрутка-вертолет. Главное, чтобы пассажиров битком не было. Практичный вы человек», «Сергей, очень красиво кругом. Поражаемся вашему прекрасному чувству юмора», «Почему-то Степашка не очень рад этой поездке. Степа, держись, не бойся», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Жигунов когда-то жил в Абрамцево со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. В этом году он сыграл свадьбу с Викторией Ворожбит.

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АбрамцевоАнастасия ЗаворотнюкВиктория ВорожбитСергей ЖигуновСериал "Моя прекрасная няня"