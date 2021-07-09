«Поступил непорядочно»: Мамаева сообщила, что бывший муж отказался платить алименты за сына

Алекса игрок воспитывал как своего, хотя он и не его родной.

Жена футболиста Павла Мамаева, модель Алана, в сторис Instagram сообщила, что футболист отказался платить алименты за своего усыновленного сына Алекса.

«Павел, при всем моем уважении, поступил очень непорядочно, заявив в суде, что у него только один ребенок. До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов. Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого всегда держал за руку и обещал быть его папой. Несмотря на то, что он ему не родной. Только мать несет ответственность за свое дитя». Алана Мамаева

Напомним, что сын Алекс родился у Мамаевой в первом браке. Футболист не раз в интервью с журналистами говорил, что считает его своим родным и будет всегда заботиться.

Напомним, что в марте Алана Мамаева сообщила, что муж изменил ей с моделью из Испании. В этот момент его команда «Ростов» находилась на сборах в Марбелье. В апреле пара была официально разведена. У них, напомним, подрастает общая дочь Алиса.

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