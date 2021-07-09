«Сын сделал небольшое видео памяти деда»: Юлия Меньшова показала отрывок картины об отце

Актриса Юлия Меньшова в сторис Instagram показала отрывок видео, которое сделал ее сын Андрей Гордин в память о Владимире Меньшове. На кадрах можно увидеть режиссера в самом расцвете сил. Он на видео совсем еще молодой.

«Сын сделал небольшое видео памяти деда», — подписала кадры Юлия Меньшова.

Кстати, о том, что он сделал видео, Андрей Гордин говорил во время своей речи в Доме кино Союза кинематографистов на траурной панихиде. «Мы его не называли дедушкой. Говорили всегда — «дед». Он хорошо готовил и научил меня этому. Это он настаивал, чтобы я поступил в Школу-студию МХАТ», — сказал, в частности, со сцены Андрей Гордин.

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Напомним, что Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. В июне он был госпитализирован с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти режиссера не удалось. Похоронили создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище Москвы. Проститься с ним пришли тысячи поклонников его таланта.

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