Под смех: Голубкина с коллегами в день похорон Меньшова съела торт с надписью «Любовь и голуби»

Актриса Мария Голубкина в сторис Instagram разместила запись, на кадрах которой она вместе с коллегами перед спектаклем в Светлогорске Калининградской области ест торт с надписью «Любовь и голуби». У всех актеров, запечатленных на видео, прекрасное настроение. Они улыбаются и смеются.

«Не жрите, не жрите его», — говорит Голубкина, а через несколько минут демонстрирует, что осталось от торта, который был съеден актерами еще перед выходом на сцену.

Надо заметить, что в этот же день в столице простились с Владимиром Меньшовым. Именно он является режиссером культового фильма «Любовь и голуби», который вышел на экраны в 1984 году.

Напомним, что Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Причиной его смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. На момент смерти замечательному режиссеру был 81 год. Проститься с ним пришли в Дом кино Союза кинематографистов тысячи поклонников, коллеги, родственники и друзья.

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