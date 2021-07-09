«Я его не воспринимала всерьез, но случилась любовь»: Мон — о романе с молодым артистом балета

Певица Алиса Мон в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о романе с молодым артистом балета Михаилом Сергеевым. Он младше на 14 лет.

«Мы познакомились с ним в круизе по Средиземноморью. Миша работал в балетном коллективе. Я понимала, что мы должны сойти с корабля и расстаться. Я его поначалу не воспринимала всерьез, но случилась любовь. Семью я ему не могла дать. Миша хотел ребенка, но я была против. Я думала, как отреагируют мои родные. У нас был красивый роман, замечательный. Когда я буду умирать, то этот человек обязательно всплывет в моем сознании». Алиса Мон

Как отметила звезда, сейчас она одна. «У меня никого давным-давно нет. Мне сейчас не по кому тосковать. У меня было очень много разочарований в этой жизни. У меня нет желания быть чьей-то женой и любимой женщиной. Я разочаровалась в мужчинах», — заметила Алиса Мон.

Напомним, что Алиса Мон прославилась в конце восьмидесятых годов, когда исполнила свой хит «Подорожник». В девяностых годах она спела песню «Алмаз», которая пользовалась большой популярностью.

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