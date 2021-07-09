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«Он украл у меня нашего сына»: Алиса Мон рассказала шокирующие факты о жизни с мужем-тираном

Как отметила исполнительница, второй супруг Сергей Муравьев ее сильно избивал и просто издевался.

«Он украл у меня нашего сына»: Алиса Мон рассказала шокирующие факты о жизни с мужем-тираном
Алиса Мон. Фото: Globallookpress.com

Певица Алиса Мон в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни с мужем-тираном композитором и продюсером группы «Лабиринт» Сергеем Муравьевым.

Борис Корчевников и Алиса Мон
Борис Корчевников и Алиса Мон. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он был старше меня на 20 лет. Когда у нас родился сын, то мы решили расписаться с Сергеем. Очередной шаг для спасения нашего брака с моей стороны, но это не помогло. Он меня как котенка все время держал за шиворот. Сергей оказался тираном. Любая мелочь была поводом для ревности. Он меня бил. Мне казалось поначалу, что у него ко мне дикая любовь. Он все время извинялся, а я прощала. Я не могла поверить, что такой умный человек может быть таким тираном».

Алиса Мон

По словам Мон, некоторые синяки муж ей ставил, а потом замазывал. «Называл меня девочкой с помойки. Считал, что он меня сделал. Я его безумно любила. Мне даже кажется, что я и сейчас его люблю. Он забирал все деньги, а потом украл у меня нашего сына. Он закрывал его в комнате. Не разрешал нам общаться. Однажды я сбежала с сыном, потому что жить с ним было невозможно», — заявила Алиса Мон.

Напомним, что Алиса Мон прославилась в конце восьмидесятых годов, когда исполнила свой хит «Подорожник». В девяностых годах она спела песню «Алмаз», которая пользовалась большой популярностью.

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