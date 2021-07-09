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На модном показе: Рудковская в шоколадно-кремовом шифоновом платье в пол вышла в свет

Знаменитая поклонница люкса не смогла пропустить Неделю высокой моды в Париже.

На модном показе: Рудковская в шоколадно-кремовом шифоновом платье в пол вышла в свет
Яна Рудковская. Фото: Global look press

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская – большая любительница моды и брендов. За свою страсть она даже получила от фэшн-эксперта Александра Васильева звание иконы моды, чем, безусловно, гордится и стремится его оправдывать: сейчас красотка находится в Париже, где посещает показы от ведущих европейских дизайнеров в рамках Недели высокой моды.

У себя в микроблоге Рудковская делится новостями с подиумов. Она уже увидела коллекции любимых брендов Chanel и Dior, а также сама становилась объектом восхищения – все наряды, в которых появлялась в свете звезда, приковывали внимание публики.

На один из вечерних показов Рудковская пришла в многослойном макси-платье из полупрозрачных тканей. Принт тай-дай, состоящий из шоколадно-кремовых оттенков, переливался при каждом движении светской львицы. Завершили образ блондинки белые лодочки и сумочка в тон. И на случай прохлады Рудковская взяла кожаную куртку-косуху, чтобы накинуть на плечи.

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