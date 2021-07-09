На модном показе: Рудковская в шоколадно-кремовом шифоновом платье в пол вышла в свет

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская – большая любительница моды и брендов. За свою страсть она даже получила от фэшн-эксперта Александра Васильева звание иконы моды, чем, безусловно, гордится и стремится его оправдывать: сейчас красотка находится в Париже, где посещает показы от ведущих европейских дизайнеров в рамках Недели высокой моды.

больше по теме Летящей походкой: дочка Малинина в коротком платье с пышной ярусной юбкой блеснула стройными ножками Юная наследница музыканта отдыхает на роскошном итальянском курорте и каждый день меняет свои стильные наряды.

У себя в микроблоге Рудковская делится новостями с подиумов. Она уже увидела коллекции любимых брендов Chanel и Dior, а также сама становилась объектом восхищения – все наряды, в которых появлялась в свете звезда, приковывали внимание публики.

На один из вечерних показов Рудковская пришла в многослойном макси-платье из полупрозрачных тканей. Принт тай-дай, состоящий из шоколадно-кремовых оттенков, переливался при каждом движении светской львицы. Завершили образ блондинки белые лодочки и сумочка в тон. И на случай прохлады Рудковская взяла кожаную куртку-косуху, чтобы накинуть на плечи.

Смотрите также