«У нас не было никакой любви»: Алиса Мон объяснила, почему развелась с первым мужем

Певица Алиса Мон в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с первым мужем гитаристом группы «Лабиринт» Василием Марининым.

«Я не любила Васю никогда, но мы были братья по цеху. Он считает, что я вышла за него замуж из-за квартиры, но это не так. У него была действительно большая квартира. Его мама читала мне лекции, что они много сил потратили, чтобы купить эту квартиру. Но я не корыстный человек. Я без расчета выходила замуж. У нас был такой дружеский брак пока Вася не начал закладывать». Алиса Мон

Как отметила Алиса Мон она несколько раз была беременна от Василия, но делала аборты. «Я его не любила, а рожают все-таки от любимых. Он знал, что я делала аборты. У нас не было никакой любви. Васин алкоголизм все испортил. Он какое-то время не работал. Я жила у свекрови, которая меня все время пилила. Я никогда не видела от него подарков. А потом меня стал добиваться композитор Сергей Муравьев. Подарил как-то мне какие-то сапожки. Он стал светом в моей жизни. Подавал пальто, стул подставлял, когда я садилась за стол. Муравьев был музыкантом с большой буквы. В итоге я оказалась между двух огней. Сергей ушел ради меня от жены. Я со своей стороны ушла от первого мужа», — отметили Алиса Мон.

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Напомним, что Алиса Мон прославилась в конце восьмидесятых годов, когда исполнила свой хит «Подорожник». В девяностых годах она спела песню «Алмаз», которая пользовалась большой популярностью.

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