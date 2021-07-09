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По последним трендам: Лорак в облегающем кроп-топе выгодно подчеркнула выдающиеся формы

Певица для прогулки выбрала не только модный топ, но и головной убор.

По последним трендам: Лорак в облегающем кроп-топе выгодно подчеркнула выдающиеся формы
Ани Лорак. Фото: Global look press

В наступившем сезоне настоящим мастхевом в гардеробах модниц стал укороченный топ. Эту стильную вещицу полюбили многие звездные красотки – Ольга Бузова, Саша Савельева, Инна Маликова, Полина Гагарина, Алена Краснова и многие другие. Среди поклонниц кроп-топов была замечена и певица Ани Лорак.

Накануне звезда прилетела в Киев с дочкой. После прогулки исполнительница запечатлелась для селфи в свой Instagram. И в этот раз так же, как и в предыдущий, красотка облачилась в кроп-топ. На сей раз это укороченный топ в спортивном стиле, облегающий пышные формы Лорак и выгодно их подчеркивающий.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

В качестве головного убора певица снова выбрала бейсболку – трендовый аксессуар этого лета. Кстати, как носить кроп-топы, ранее нам рассказала стилист Ольга Блок. Позволить себе открыть животик может любая девушка главное правило – комбинировать с низами на высокой талии, чтобы пупок был прикрыт. Тогда нужный эффект будет достигнут.

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