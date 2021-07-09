«Больная для меня тема»: Анастасия Приходько высказалась о конфликте с Константином Меладзе

Как отметила певица, она бы сейчас не хотела копаться в своем прошлом.

Певица Анастасия Приходько в эфире шоу «Слава+» YouTube-канала «Люкс FM» заявила, что когда-нибудь придет время и она в подробностях расскажет о своем конфликте с продюсером Константином Меладзе, который случился несколько лет назад. Пока же она не хочет вспоминать ту историю, потому что уверена: хейтеры ее сразу же обвинят в хайпе.

«Как Ани Лорак рассказала свою историю в преддверии тура. Я так не хочу. Через много лет меня просто не смогут обвинить в хайпе. Тогда люди поймут, как сложно и больно мне было. Это больная для меня тема, я даже копаться в ней не хочу». Анастасия Приходько

Как отметила Приходько, которая когда-то вместе с Меладзе пыталась покорить «Евровидение», тот конкурс стал для нее адом. Ни продюсер, ни она не хотят повторения той неудачной истории сотрудничества.

Напомним, что Анастасия Приходько выиграла седьмую «Фабрику звезд». На «Евровидении» под предводительством Константина Меладзе она, к сожалению, провалилась, заняв скромное для себя 11 место.

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