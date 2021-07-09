Будущая мама мальчика: беременная Арзамасова подчеркнула большой животик голубым гипюровым костюмом

Актриса Елизавета Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Сейчас все внимание к красотке приковано в связи с ее «интересным положением» — звезда ждет первенца от Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в прошлом году. Пополнение в семье должно произойти в конце лета, и девушка активно к нему готовится.

Выйдя в декретный отпуск, Арзамасова не снизила своей активности. Может, только лишь перестала ездить на гастроли, а в остальном ее дни так же насыщенны, как раньше. Сейчас она сопровождает мужа в Сочи, где он готовит премьеру ледового шоу «Анна Каренина». И накануне вышла прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом и перекусить.

Девушка нарядилась в гипюровый свободный костюм голубого цвета, подчеркнувший ее округлившийся животик. Она позировала, сидя за столиком и перекусывая хот-догом и чаем. Ранее Арзамасова уже рассказывала про свой повышенный аппетит, точнее, наглядно демонстрировала, что теперь ест за двоих.

Смотрите также