А глаза-то мамины: звезда Comedy Club Марина Кравец на редком фото показала подросшую дочь

Девочке скоро полтора годика, но мама старается не афишировать рост и развитие наследницы.

В пандемийный 2020-й год многие звезды стали родителями. Юлия Липницкая, Наталья Подольская, Яна Рудковская, Евгений Петросян и многие другие обзавелись потомством. Впервые стала мамой единственная в шоу Comedy Club актриса-женщина Марина Кравец. Причем, свою беременность девушка тщательно скрывала.

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И сейчас Кравец с мужем Аркадием Водаховым стремятся оградить наследницу от посторонних взглядов. Личико мама с папой решились показать ишь спустя год. Сейчас звездная мама не злоупотребляет детским контентом в микроблоге, лишь изредка публикуя семейные снимки по определенным поводам. И на этот раз в честь Дня семьи юмористка показала подросшую Вероничку.

Девочка уже заметно выросла, ей скоро исполнится полтора годика. Она одновременно похожа и на маму, и на папу, решили многие подписчики в комментариях. А вот цвет глаз крошке достался мамин – Вероничка растет кареглазой красавицей.

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