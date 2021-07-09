Стильная туристка: Кудрявцева в футболке и зеленых джоггерах Gucci отправилась в горы

Известная телеведущая с мужем и дочкой отдыхает в Сочи.

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева этим летом предпочла заморским курортам отечественный Сочи. Звезда экрана вместе с мужем Игорем Макаровым и двухлетней дочкой Машей улетела на Черное море и с удовольствием делится яркими фотомоментами из путешествия.

Пока маленькая Маша занимается балетом, мама с папой съездили в горы. Как это было, Кудрявцева показала у себя в микроблоге. Солнечная погода позволила звездной паре насладиться прогулкой и запечатлеть ее в самых ярких красках.

«Горы! Красота!», — подписала Кудрявцева снимки.

Сама Кудрявцева соответствовала окружающей красоте – звезда выбрала для прогулки модный костюм Gucci в трендовом зеленом цвете, состоящий из футболки и джоггеров. Акцентами в образе стали салатовая олимпийка и столь же яркие кроссовки.

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