Свободный и не обремененный: Бородина намерена оставить мужа ни с чем после развода

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина готовится к разводу со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. О том, что не все гладко в семье звезды, поклонники начали подозревать еще два месяца назад, когда в отпуске в Дубае Ксения и Курбан поселились в разных отелях. Догадки подтвердились – глава семьи съехал из загородного особняка своей состоятельной жены и теперь живет в городе с сыном от первого брака.

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В конце июня Бородина подала на развод. Мировой суд на днях зарегистрировал заявление телеведущей, и 19 июля пока еще семейную пару ждут на беседу. По иронии судьбы, она состоится ровно спустя пять лет после первой попытки Ксении развестись с Курбаном – тогда девушка забрала заявление сама. Судя по скупым комментариям, которые появляются у красотки в микроблоге, сейчас она намерена поставить жирную точку в отношениях с Омаровым.

Что касается раздела имущества, то его, судя по всему, не будет — мировой суд занимается совместно нажитым стоимостью до 50 тысяч рублей. А это означает, что ни огромный дом в элитном поселке, ни зарплату Бородиной на «Доме-2», ни квартиры дочерей, да и общую дочь Теону делить Ксения с Курбаном не собирается, пишет сайт «Комсомольская правда», ссылаясь на комментарии адвоката Сергея Жорина по подобному делу.

«Кроме того, у них нет спора о воспитании и месте проживания общего ребенка, иначе этим делом занимался бы районный, а не мировой суд», — приводит слова юриста портал.

Кстати, за отсутствием споров через мировой суд Бородина приобретет свободу и девичью фамилию гораздо быстрее – в пределах трех месяцев. Тогда как в районном суде при решении имущественных вопросов процесс длится до полугода.

Кстати, что именно стало причиной второго захода Бородиной в суд, неизвестно. В первый раз девушка намерена была расстаться с мужем из-за его измены.

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